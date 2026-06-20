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Bélgica - Irán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los europeos van por su primera victoria en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Bélgica - Irán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Bélgica - Irán: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Jane Gershovich/ISI Photos

Bélgica es uno de los elencos que busca sentar supremacía por la fase de grupos del Mundial 2026.

El elenco que tiene a Kevin de Bruyne como gran figura solo empató en su debut ante Egipto por el grupo G.

Ahora, los belgas buscarán su primer triunfo enfrentándose a Irán, que también igualó en el estreno, ante Nueva Zelanda.

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¿Cuándo y a qué hora juega Bélgica vs Irán por el Mundial 2026?

El partido entre Bélgica e Irán, válido por la segunda fecha del Grupo G, se disputa este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el SoFi Stadium, estadio de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Bélgica vs Irán?

En Chile, el encuentro podrá seguirse en TV abierta por la señal de Chilevisión, mientras que en el cable, la transmisión de este partido estará a cargo de DSports y los servicios de streaming de DGO, DAZN y Paramount+, disponibles previo pago de suscripción.

Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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