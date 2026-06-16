DT de Francia sorprende y elige a esta selección como favorita para ganar el Mundial 2026: “No tengo ninguna duda” / picture alliance

Este martes, Francia hará su estreno en el Mundial 2026 frente a Senegal, por el Grupo I. Ambos elencos se enfrentarán en el MetLife Stadium, en Estados Unidos, a partir de las 15:00 horas de Chile.

En la previa del partido, el DT del combinado francés, Didier Deschamps, conversó con los medios en conferencia de prensa, instancia donde fue consultado sobre las selecciones que son candidatas al título.

El técnico galo destacó el potencial que tiene su equipo, pero prefirió sacarse la presión y mencionó a otra selección como la gran favorita para ganar esta Copa del Mundo.

“Francia tiene el potencial si se ven los últimos dos Mundiales. Hay mucha frescura y jugadores de alto nivel, pero para varios es la primera vez que van a jugar un Mundial. Entonces no voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás. Creo que el favorito absoluto es España, no tengo ninguna duda”, aseguró Deschamps.

Sin embargo, España tuvo un decepcionante debut en el Mundial 2026 este lunes. La escuadra española no fue capaz de marcarle un gol a Cabo Verde y el partido terminó igualado 0-0, por el Grupo H.

Además, el entrenador de Francia anticipó el debut contra Senegal, reconociendo que será un duelo complicado. “Será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo. Es muy importante porque es el primer partido, pero no es decisivo porque faltan otros dos juegos”, agregó.