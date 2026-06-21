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Cristián Garay suma su segunda designación en el Mundial 2026

El juez nacional estará en la terna de uno de los encuentros que dará inicio a la última fecha de la fase de grupos.

Carlos Madariaga

Cristián Garay suma su segunda designación en el Mundial 2026

Cristián Garay suma su segunda designación en el Mundial 2026 / Anadolu

Cristian Garay tuvo un accidentado debut dirigiendo en el Mundial 2026, considerando la serie de imponderables que marcaron la goleada de Canadá ante Qatar.

El juez chileno estuvo cuestionado por las expulsiones a los astiáticos, fundamentalmente debido a que el VAR debió asistirlo para qe le mostrara la roja a Assim Madibo por la falta que terminó en fractura de tibia y peroné de Ismael Koné.

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Al margen de las dudas, eso sí, FIFA ratificó la continuidad de Garay en la Copa del Mundo, al punto de designarlo en una segunda terna.

Esto pues el árbitro nacional será cuarto árbitro en el partido en que México cerrará la fase de grupos ante República Checa en el Estadio Azteca el miércoles 24 de junio. Otro chileno, José Retamal, será reserva de los jueces de línea.

El argentino Yael Falcón Pérez será el encargado principal del staff referil, acompañado por los trasandinos Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez como jueces de línea.

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