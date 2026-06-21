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Contraloría toma razón para iniciar desalojo y demolición de Cerro Chuño en Arica

El Gobierno deberá adjudicar las faenas y el recinto para depositar escombros, mientras 240 viviendas serán parte de esta fase.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Cerro Chuño, en Arica

Cerro Chuño, en Arica

La Contraloría General de la República tomó razón para iniciar el proceso de desalojo y demolición de Cerro Chuño, en Arica, destrabando una de las últimas etapas administrativas para intervenir un sector marcado por la contaminación por polimetales y la alta criminalidad.

La medida corresponde a la primera fase del plan, que considera unas 240 viviendas de un total de 705 catastradas en el lugar.

Tras el visto bueno del organismo contralor, las próximas gestiones quedaron en manos del nivel central, que deberá avanzar en la adjudicación de las empresas a cargo de la demolición y del recinto que recibirá los desechos.

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, afirmó que “desalojar y demoler Cerro Chuño en esta 1º etapa con recursos de la región no fue una decisión fácil” y destacó que “nos acaba de llegar la toma de razón de Contraloría para iniciar el proceso. Se acaba el trámite administrativo y burocrático, y ahora comienza la acción, la ejecución”.

Hasta el 30 de junio

En esa línea, la vocera de Gobierno, Pollyana Rivera, señaló a Radio ADN que ya terminó la licitación del terreno Quebrada Encantada, donde serán depositados los residuos, y que ahora el proceso está en etapa de adjudicación.

Además, precisó que la licitación para la empresa que ejecutará la demolición de Cerro Chuño estará abierta hasta el 30 de junio.

“Ahora están en la etapa de adjudicación la empresa que cumpla con los requisitos administrativos. Y se abrió también el proceso de licitación para la empresa que se adjudique la demolición de Cerro Chuño. Este proceso de licitación está abierto hasta el 30 de junio”, indicó Rivera.

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