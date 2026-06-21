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Argentina - Austria: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La albiceleste sólo necesita ganar para clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo. Llega con un Lionel Messi encendido en la cancha.

Lucas San Martín

(Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

(Photo by Charlotte Wilson/Getty Images) / Charlotte Wilson

Argentina puede asegurar su paso a los dieciseisavos del Mundial 2026. Luego del contundente triunfo ante Argelia por 3 a 0, la albiceleste sólo necesita un triunfo para estar en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Para esto, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria, que viene de ganar por 3 a 1 a Jordania en la primera fecha de la fase de grupos.

El conjunto trasandino llega con un Lionel Messi encendido, tras anotar un triplete y fue la principal figura en el debut de su selección. Por su lado, el equipo europeo viene de quedarse con los tres puntos gracias a una gran actuación de Romano Schmid y Marko Arnautović.

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¿A qué hora juega Argentina - Austria por el Mundial 2026?

Argentina y Austria jugarán el lunes 22 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Dallas, Estados Unidos.

Este encuentro será válido por el Grupo J, el cual completan Jordania y Argelia, ambas selecciones con cero puntos.

¿Dónde ver por TV el partido entre Argentina - Austria por el Mundial 2026?

Este decisivo duelo será transmitido por televisión abierta en Chile a través de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, un canal exclusivo para clientes de Directv.

En cuanto a las plataformas de streaming, el partido estará disponible por DGO, Paramount+, Disney+.

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