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Enel anuncia cortes de luz para HOY domingo en cuatro comunas de la Región Metropolitana: revisa los sectores afectados

Las suspensiones afectarán zonas específicas y forman parte de labores destinadas a mejorar la calidad del servicio.

Ruth Cárcamo

Enel anuncia cortes de luz para HOY domingo en cuatro comunas de la Región Metropolitana: revisa los sectores afectados

La empresa Enel informó que este domingo 21 de junio se realizarán cortes de luz programados en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Según explicó la compañía, las interrupciones del suministro tienen como objetivo “poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.

Las comunas que registrarán cortes de luz

De acuerdo con la información proporcionada por Enel, las suspensiones no afectarán a comunas completas, sino que a sectores específicos previamente definidos.

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Entre las comunas que registrarán interrupciones se encuentran Santiago, Las Condes, Estación Central y Macul.

Las labores comenzarán durante la mañana en algunos sectores y podrían prolongarse durante gran parte de la jornada, dependiendo del sector afectado y de los trabajos que se desarrollen.

Revisa a continuación los sectores de cada comuna que tendrán cortes de luz. También puedes consultar el detalle ingresando AQUÍ:

  • Corte de luz en Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
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  • Corte de luz en Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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  • Corte de luz en Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:30 horas
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  • Corte de luz en Macul: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
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