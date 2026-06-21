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Universidad Austral sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Ximena Lincolao

La casa de estudios aplicó suspensiones académicas de entre uno y tres semestres a los involucrados en los incidentes ocurridos durante la visita de la titular de Ciencia en abril pasado, y anunció medidas para fortalecer la convivencia interna.

Verónica Villalobos

Agencia UNO

Agencia UNO

Santiago

La Universidad Austral de Chile informó el cierre de los procesos disciplinarios iniciados tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad realizada en abril pasado en el campus de la institución.

Según detalló la casa de estudios, la investigación interna permitió establecer la participación de cuatro estudiantes en los hechos ocurridos el 8 de abril, cuando la secretaria de Estado asistió a la inauguración del año académico y fue increpada a la salida por un grupo de manifestantes.

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Como resultado del proceso, uno de los involucrados fue sancionado con tres semestres de suspensión académica, otro con dos semestres y los dos restantes con una suspensión de un semestre, de acuerdo con el grado de responsabilidad determinado por la universidad.

La institución señaló además que, a raíz de lo ocurrido, impulsará acciones orientadas a fortalecer la convivencia universitaria, el diálogo y la resolución de conflictos al interior del plantel, junto con revisar y reforzar sus reglamentos internos.

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