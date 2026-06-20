;

Bono Logro Escolar 2026 en Chile: este es el rendimiento que deben tener los estudiantes para recibirlo

La suma de dinero a recibir puede llegar hasta los $85.057, dependiendo el caso. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Escolares

Escolares

Uno de los aportes económicos que pueden recibir los estudiantes del país y al que no es necesario postular es el Bono Logro Escolar.

El beneficio forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a los estudiantes con buen desempeño escolar y que cumplen con ciertos requisitos.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a lo establecido, los montos que pueden recibir los estudiantes son de hasta $85.057, dependiendo el caso.

¿Qué rendimiento deben tener los alumnos?

Para acceder al Bono Logro Escolar 2026 los estudiantes deben pertenecer al 30% de mejor rendimiento de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

A continuación, el detalle:

  • $85.057: para los estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
  • $51.036: recibirán los alumnos que están dentro del segundo mejor 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Cabe señalar que para recibir el beneficio es necesario que el estudiante no tenga más de 24 años y que cumplan con lo siguiente:

  • Pertenecer al 3′% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Que las familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).
  • Cursar entre 5° básico y 4° medio, durante el año inmediatamente anerior.
  • Haber asistido a un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Para conocer si recibes el pago del beneficio, se puede ingresar al sitio web del aporte (disponible aquí). Una vez dentro de la plataforma, se debe ingresar el RUT del alumno o acceder con ClaveÚnica.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad