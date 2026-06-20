Bono Logro Escolar 2026 en Chile: este es el rendimiento que deben tener los estudiantes para recibirlo

Uno de los aportes económicos que pueden recibir los estudiantes del país y al que no es necesario postular es el Bono Logro Escolar.

El beneficio forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a los estudiantes con buen desempeño escolar y que cumplen con ciertos requisitos.

De acuerdo a lo establecido, los montos que pueden recibir los estudiantes son de hasta $85.057, dependiendo el caso.

¿Qué rendimiento deben tener los alumnos?

Para acceder al Bono Logro Escolar 2026 los estudiantes deben pertenecer al 30% de mejor rendimiento de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

A continuación, el detalle:

$85.057 : para los estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

: para los estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: recibirán los alumnos que están dentro del segundo mejor 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Cabe señalar que para recibir el beneficio es necesario que el estudiante no tenga más de 24 años y que cumplan con lo siguiente:

Pertenecer al 3′% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Que las familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Cursar entre 5° básico y 4° medio, durante el año inmediatamente anerior.

Haber asistido a un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Para conocer si recibes el pago del beneficio, se puede ingresar al sitio web del aporte (disponible aquí). Una vez dentro de la plataforma, se debe ingresar el RUT del alumno o acceder con ClaveÚnica.