;

Colo Colo renueva a una de sus grandes líderes: contrato hasta 2028

Según información de ADN Deportes, el ‘Cacique’ renovó a Tatiele Silveira, entrenadora del fútbol femenino. El anuncio oficial será el próximo miércoles.

L. San

Cristian Alvarado

FOTO:KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO

FOTO:KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO / KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO

Colo Colo vive un gran presente en el fútbol femenino. El ‘Cacique’ es el actual tetracampeón y ya se está encaminando para conseguir, nuevamente, un pentacampeonato en su historia.

A raíz de esto, el directorio de Blanco y Negro decidió abrochar a su principal líder de estos últimos tres años. Según información de ADN Deportes, Tatiele Silveira llegó a un acuerdo total con Colo Colo para renovar su contrato hasta diciembre de 2028. Se espera que el anuncio oficial lo haga la institución el próximo miércoles 24 de junio.

Más información

ADN

La entrenadora brasileña llegó al club en 2023 y se ha convertido en una de los pilares de las albas. Bajo su mando, el ‘Cacique’ ha dominado el fútbol femenino nacional y alcanzó el tercer lugar de la Copa Libertadores de América en la temporada pasada.

Actualmente, Colo Colo lidera el campeonato femenino con 31 puntos, sin ninguna derrota y con tan sólo un gol en contra en 11 encuentros. Su más cercano perseguidor es la Universidad Católica (30 puntos) y la Universidad de Chile (29 puntos).

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad