Colo Colo renueva a una de sus grandes líderes: contrato hasta 2028

Colo Colo vive un gran presente en el fútbol femenino. El ‘Cacique’ es el actual tetracampeón y ya se está encaminando para conseguir, nuevamente, un pentacampeonato en su historia.

A raíz de esto, el directorio de Blanco y Negro decidió abrochar a su principal líder de estos últimos tres años. Según información de ADN Deportes, Tatiele Silveira llegó a un acuerdo total con Colo Colo para renovar su contrato hasta diciembre de 2028. Se espera que el anuncio oficial lo haga la institución el próximo miércoles 24 de junio.

La entrenadora brasileña llegó al club en 2023 y se ha convertido en una de los pilares de las albas. Bajo su mando, el ‘Cacique’ ha dominado el fútbol femenino nacional y alcanzó el tercer lugar de la Copa Libertadores de América en la temporada pasada.

Actualmente, Colo Colo lidera el campeonato femenino con 31 puntos, sin ninguna derrota y con tan sólo un gol en contra en 11 encuentros. Su más cercano perseguidor es la Universidad Católica (30 puntos) y la Universidad de Chile (29 puntos).