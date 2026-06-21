;

Francia declara alerta máxima por ola de calor y refuerza medidas ante riesgo de incendios forestales

Las temperaturas podrían alcanzar los 40 °C, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos y ordenar el cierre de cientos de escuelas.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Francia puso a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares en alerta por incendios forestales y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que afecta a partes de Europa.

Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja por calor este domingo y se espera que las temperaturas alcancen los 40 ºC en algunas zonas.

Revisa también

ADN

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a la multitud, como parte de una serie de medidas anunciadas por las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos.

Se prohíbe consumo de alcohol y se refuerza preparación ante incendios forestales

Asimismo, se prohibió el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja y no se servirá alcohol en eventos organizados por el Estado.

El gobierno anunció un refuerzo en la preparación ante incendios forestales, ordenó una vigilancia más estricta del suministro de agua para los numerosos reactores nucleares del país y dispuso el cierre de 845 escuelas para el lunes, ya que se pronostican temperaturas aún más elevadas.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad