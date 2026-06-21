Francia declara alerta máxima por ola de calor y refuerza medidas ante riesgo de incendios forestales
Las temperaturas podrían alcanzar los 40 °C, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos y ordenar el cierre de cientos de escuelas.
Francia puso a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares en alerta por incendios forestales y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que afecta a partes de Europa.
Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja por calor este domingo y se espera que las temperaturas alcancen los 40 ºC en algunas zonas.
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La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a la multitud, como parte de una serie de medidas anunciadas por las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos.
Se prohíbe consumo de alcohol y se refuerza preparación ante incendios forestales
Asimismo, se prohibió el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja y no se servirá alcohol en eventos organizados por el Estado.
El gobierno anunció un refuerzo en la preparación ante incendios forestales, ordenó una vigilancia más estricta del suministro de agua para los numerosos reactores nucleares del país y dispuso el cierre de 845 escuelas para el lunes, ya que se pronostican temperaturas aún más elevadas.
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