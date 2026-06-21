Francia declara alerta máxima por ola de calor y refuerza medidas ante riesgo de incendios forestales

Francia puso a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares en alerta por incendios forestales y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que afecta a partes de Europa.

Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja por calor este domingo y se espera que las temperaturas alcancen los 40 ºC en algunas zonas.

La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a la multitud , como parte de una serie de medidas anunciadas por las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos.

Se prohíbe consumo de alcohol y se refuerza preparación ante incendios forestales

Asimismo, se prohibió el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja y no se servirá alcohol en eventos organizados por el Estado.