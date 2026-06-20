Balacera en La Florida deja un muerto y un adolescente herido en centro juvenil Don Bosco

Un hombre murió y un adolescente de 17 años resultó herido tras una balacera ocurrida la tarde de este sábado en las cercanías del Centro Juvenil Don Bosco, en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

El hecho se produjo mientras en el recinto se realizaban actividades con niños, niñas y adolescentes, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho se habría originado cuando dos personas llegaron al lugar por una supuesta transacción vinculada a la venta de una retroexcavadora, instancia en la que se encontraban el adolescente herido y el hombre que posteriormente falleció.

Carabineros realizó peritajes en el lugar

Posteriormente, llegó un segundo vehículo con al menos tres ocupantes, tras lo cual se habría iniciado una discusión que derivó en un intercambio de disparos.

En medio del ataque, la víctima fatal intentó refugiarse en el Centro Juvenil Don Bosco, pero fue perseguida y baleada incluso dentro del recinto.

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial y su participación en los hechos es materia de investigación. Carabineros realizó peritajes en el lugar e informó que el procedimiento obligó a suspender el tránsito en el sector.