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Pride Run 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito en Providencia y Santiago durante este domingo

La corrida por el Mes del Orgullo se desarrolla durante la mañana en el sector de Plaza de la Aviación, con recorridos de 3 y 7 kilómetros.

Verónica Villalobos

Pride Run 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito en Providencia y Santiago durante este domingo

Pride Run 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito en Providencia y Santiago durante este domingo / Johner Images

Santiago

La comuna de Providencia amaneció este domingo con una serie de desvíos y cortes de tránsito debido a la realización de la Pride Run 2026, corrida que forma parte de las actividades del Mes del Orgullo LGBTQIA+ y que convocará a cientos de participantes en el sector oriente de la capital.

El evento, organizado por Zurich, contempla largadas simultáneas de 3 y 7 kilómetros a partir de las 10:00 horas, con punto de encuentro en Plaza de la Aviación. Sin embargo, las restricciones vehiculares comenzaron desde la tarde del sábado en el perímetro del evento y se intensificaron durante la jornada dominical.

De acuerdo con la información entregada por Transporte Informa Región Metropolitana, los desvíos estarán vigentes entre las 07:00 y las 14:00 horas de este domingo, afectando principalmente a Providencia y parte del centro de Santiago.

Entre las principales medidas, se encuentra la suspensión del tránsito en avenida Andrés Bello entre Arzobispo y Vicuña Mackenna. Además, se reportan contenciones de tránsito en Vicuña Mackenna hacia el sur, en la Alameda hacia el poniente y en el sector de Dieciocho.

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