“El año pasado se tituló de kinesiólogo y ahora la rompió toda en las finales... Es un premio a su esfuerzo” / @laligabasquet

Sebastián Carrasco hizo historia en el basquetbol chileno. El deportista nacional se coronó campeón en Argentina con Gimnasio de Comodoro y fue elegido como el jugador más valioso de la final.

A este increíble logro reaccionó Manu Córdoba, entrenador de la selección chilena de básquetbol, en conversación con ADN Deportes. “Seguí toda la campaña de Gimnasia de Comodoro. El Seba arrancó bien, después tuvo una lesión que no le permitió venir a una de las ventanas”, comenzó contando.

“Estaba volviendo a de a poco a tomar confianza, a recuperar su nivel y en esta última parte del torneo, en especial en las finales, la rompió toda”, agregó.

El año pasado Carrasco se tituló como kinesiólogo, al mismo tiempo que desarrollaba su carrera deportiva. “Sacó su carrera de kinesiólogo, él tuvo oportunidad de haber salido antes, recibió oferta de Argentina, de Brasil, pero se tomó su tiempo para sacar su su título”, reveló el técnico.

“Es un premio a su esfuerzo, a su dedicación, un ejemplo a seguir para muchos. Se puede estudiar, se puede jugar basquetbol, se puede ser exitoso, se puede ser ejemplo”, añadió.

“Felicitarlo a él y a a toda su familia que que está detrás. Que tengamos mucho más de estos Seba Carrasco que se animan a a salir a a hacer del básquetbol una profesión... Talento tenemos en Chile, solo faltan oportunidades, solo faltan que se animen”, cerró Córdoba.