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FOTOS. “Ni la fueron a revisar”: Eduardo Vargas acusa a portero de O’Higgins por lesión que lo deja fuera del debut de la U en Copa Chile

A través de sus redes sociales, el delantero explicó la dolencia que le impidió estar en la nómina del juego ante Santiago Wanderers.

Carlos Madariaga

“Ni la fueron a revisar”: Eduardo Vargas acusa a portero de O’Higgins por lesión que lo deja fuera del debut de la U en Copa Chile

“Ni la fueron a revisar”: Eduardo Vargas acusa a portero de O’Higgins por lesión que lo deja fuera del debut de la U en Copa Chile / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile ha tenido una previa más que intranquila de cara a su debut en la Copa Chile, este domingo, ante Santiago Wanderers.

Para empezar, los azules no podrán contar con su DT, Fernando Gago, quien se recupera del infarto al miocardio que sufrió la madrugada del viernes.

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A eso se suma que Eduardo Vargas, autor de cuatro goles en los últimos cuatro partidos del equipo, quedó fuera de la citación.

La duda la resolvió el propio delantero en sus redes sociales, acusando dos fracturas en sus costillas.

“No cobraron nada y ni la fueron a revisar”, advirtió Eduardo Vargas respecto a la lesión que le impedirá enfrentar a Santiago Wanderers.

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¿El origen de la lesión? Un choque que tuvo el pasado jueves con el portero Omar Carabalí en la victoria sobre O’Higgins, acción pese a la cual pudo terminar el partido, pero que le dejó secuelas al punto de no ser parte del plantel azul para el debut en Copa Chile.

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