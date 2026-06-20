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VIDEOS. Sebastián Carrasco hace historia para el básquetbol chileno: campeón en Argentina y “jugador más valioso” de la final

El seleccionado nacional fue la gran figura para el título obtenido por Gimnasia de Comodoro.

Carlos Madariaga

Sebastián Carrasco hace historia para el básquetbol chileno: campeón en Argentina y “jugador más valioso” de la final

Sebastián Carrasco hace historia para el básquetbol chileno: campeón en Argentina y “jugador más valioso” de la final / Twitter @LigaNacional

Este sábado por la noche, el básquetbol chileno celebró con todo el éxito de uno de sus ilustres representantes en el extranjero.

Se trata de Sebastián Carrasco, que estuvo involucrado en la llave final por el título de la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina, defendiendo los colores de Gimnasia de Comodoro.

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Tras haber estado 3-0 arriba, Quimsa descontó y sembró la duda de cara al sexto juego, disputado en el gimnasio Socios Fundadores.

Sin embargo, con un Sebastián Carrasco encendido, Gimnasia de Comodoro abrochó el 4-2 en casa: el ex Universidad de Concepción fue el máximo anotador de su elenco, con 19 puntos, 12 de ellos desde la línea de triples.

Dicho nivel, sumado a lo parejo que fue durante toda la llave, le permitió al chileno no solo festejar el título en Argentina.

Esto porque Sebastián Carrasco fue escogido el MVP, el jugador más valioso, de las finales, pasando a quedar en la historia de Gimnasia de Comodoro, que volvió a festejar un trofeo nacional en los parquets trasandinos tras 20 años de sequía.

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