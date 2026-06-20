Universidad Católica cumple con un debut soñado en la Copa Chile 2026 / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Universidad Católica tuvo un contundente estreno en la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Pese a las dificultades que implicaba jugar en el césped sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, los cruzados marcaron la diferencia de categoría con Deportes Copiapó.

Aun cuando la UC debe cumplir con los minutos sub 21, Daniel Garnero dispuso a su mejor contingente en el norte.

Mostrando por qué están entre los equipos con más partidos en lo que va del año, el cuadro precordillerano fue marcando supremacía hasta reflejarlo en el marcador al minuto 21 con un impecable zurdazo de Matías Palavecino.

🇫🇮🔥😮‍💨 ¡TE PASASTE, MATÍAS!



Palavecino desató los festejos en este #MatchdaySábado para #LosCruzados con este exquisito zurdazo, que dejó sin chance al portero Nicolás Temperini de atajar el balón.



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Deportes Copiapó tuvo pocas armas con tal de intentar el empate y, de hecho, en el segundo tiempo, Nicolás Temperini mantuvo al “León de Atacama” con vida tras atajar chances claras de Giani y Zampedri, pero el “Toro” terminó resolviendo el 2-0 en un mano a mano al minuto 52.

🐂⚪🔵 ¡EL DE SIEMPRE PARA #LOSCRUZADOS!



Daniel González se vistió de 10 y entregó esta tremenda asistencia para Fernando Zampedri, quien se hace presente en este #MatchdaySábado y pone la segunda conquista para La UC.



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La UC bajó la intensidad posteriormente, administrando la ventaja al punto de terminar ampliando el marcador hasta el 3-0 definitivo, obra de Clemente Montes al minuto 79.

🛡️🔥😮‍💨 ¡Magia absoluta en el tercero de La UC!#LosCruzados están goleando a Deportes Copiapó en este #MatchdaySábado y Clemente Montes marcó esta conquista, pero todo el merito de Fernando Zampedri con la asistencia perfecta.



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Además de verse absolutamente superado, Deportes Copiapó también lamentó la expulsión al minuto 87 de Nozomi Kimura por un codazo sobre Cárcamo.

Así las cosas, la UC inicia de la mejor manera su ruta en la Copa Chile, la cual continuará el martes 23, cuando visiten a Everton en Viña del Mar.