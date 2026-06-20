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VIDEOS. Universidad Católica cumple con un debut soñado en la Copa Chile 2026

Marcando las diferencias de categoría, los cruzados golearon a Deportes Copiapó en el norte.

Carlos Madariaga

Universidad Católica cumple con un debut soñado en la Copa Chile 2026

Universidad Católica cumple con un debut soñado en la Copa Chile 2026 / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Universidad Católica tuvo un contundente estreno en la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Pese a las dificultades que implicaba jugar en el césped sintético del Luis Valenzuela Hermosilla, los cruzados marcaron la diferencia de categoría con Deportes Copiapó.

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Aun cuando la UC debe cumplir con los minutos sub 21, Daniel Garnero dispuso a su mejor contingente en el norte.

Mostrando por qué están entre los equipos con más partidos en lo que va del año, el cuadro precordillerano fue marcando supremacía hasta reflejarlo en el marcador al minuto 21 con un impecable zurdazo de Matías Palavecino.

Deportes Copiapó tuvo pocas armas con tal de intentar el empate y, de hecho, en el segundo tiempo, Nicolás Temperini mantuvo al “León de Atacama” con vida tras atajar chances claras de Giani y Zampedri, pero el “Toro” terminó resolviendo el 2-0 en un mano a mano al minuto 52.

La UC bajó la intensidad posteriormente, administrando la ventaja al punto de terminar ampliando el marcador hasta el 3-0 definitivo, obra de Clemente Montes al minuto 79.

Además de verse absolutamente superado, Deportes Copiapó también lamentó la expulsión al minuto 87 de Nozomi Kimura por un codazo sobre Cárcamo.

Así las cosas, la UC inicia de la mejor manera su ruta en la Copa Chile, la cual continuará el martes 23, cuando visiten a Everton en Viña del Mar.

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