Universidad Católica vence con claridad a Deportes Copiapó en su debut por Copa Chile / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

En medio de la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, el fútbol chileno tendrá la reanudación de la fase de grupos de Copa Chile.

Será esta la jornada en la cual entrarán al torneo los clubes de Primera División, considerando que los elencos de la Primera B ya se enfrentaron entre sí en febrero.

Universidad Católica tendrá su debut este fin de semana, visitando a Deportes Copiapó por el grupo B.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Copiapó y Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre los del “León de Atacam” y el elenco cruzado se jugará este sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Deportes Copiapó y Universidad Católica?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Sábado 20 de junio

EN VIVO | Deportes Copiapó 0-2 Universidad Católica | Luis Valenzuela Hermosilla

Goles: 0-1; 21’ Matías Palavecino (UC) | 0-2; 52′ Fernando Zampedri (UC)