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Dan a conocer el diagnóstico final de Fernando Gago: parte médico oficial

El entrenador de la Universidad de Chile presentó problemas cardiovasculares luego del partido ante O’Higgins. La clínica, donde se encuentra internado, publicó un parte médico.

Lucas San Martín

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Tras la victoria de la Universidad de Chile ante O’Higgins, Fernando Gago atravesó una de las noches más complicadas de su vida. El técnico argentino tuvo que ser rápidamente trasladado a una clínica de Santiago por problemas cardiovasculares.

Inmediatamente, el entrenador fue internado y la U emitió un comunicado aclarando que “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”.

Después de múltiples exámenes médicos y una intervención quirúrgica, la Clínica Alemana, donde se encuentra hospitalizado Fernando Gago, publicó un comunicado para conocer su actualización médica y su diagnóstico definitivo: “infarto agudo al miocardio”.

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“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar de una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, explican.

Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, detallan.

Para finalizar, el centro médico precisó que “el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

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