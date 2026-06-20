“Nuestra familia es chiquitita, pero la acompañamos siempre; estamos súper orgullosos de cada logro que alcanza”

La Región del Biobío, específicamente las comunas de Nacimiento y Negrete, recibió la cuarta fecha del Copec RallyMobil.

Entre los 41 inscritos para la competencia de este fin de semana se encuentra la debutante Catalina Carrasco, quien dio el salto desde las carreras en autódromos a los exigentes caminos del rally chileno.

En el parque de asistencia, Catalina ha recibido el cariño de niños y niñas que se han acercado para expresarle su apoyo, mientras su familia observa la escena con orgullo.

“Esto salió de la nada, fue de un día para otro, pero sentimos mucho orgullo y anda toda la familia acompañándola, como siempre”, comentó su padre, Cristián Carrasco, en conversación con ADN.cl.

- Usted también es piloto de carreras y motivó a su hija para que ella también lo fuera, ¿de dónde nació esta pasión?

- Mi padre nos dejó esta hermosa herencia y yo ahora se la transmito a ella, tiene todo el talento para poder desarrollarse de buena forma y qué mejor que una mujer, me llena de orgullo.

- Mencionó que vino toda la familia...

- Siempre, de hecho para todas las carreras nos juntamos. Siempre es así, nuestra familia es chiquitita, pero siempre estamos presentes y nos apoyamos a todos, somos bien unidos, así que siempre nos verán juntos.

- ¿Cómo fue el momento en que les comentaron que Catalina fue aceptada como piloto de rally?

- Nos tocó bien fuerte porque pensamos y teníamos la última esperanza de que ella iba a decir que no (ríe) porque esto fue de un día para otro, tuvimos una semana para que pudiera ponerse la butaca, ajustar sus cinturones y pudiera probar el auto, entonces por un lado siento un poquito de irresponsabilidad, pero por el otro sé que ella tiene el talento y siento que lo va a hacer súper bien.

- En el lanzamiento de la fecha y en el parque asistencia se ha visto que muchos niños y niñas se acercan a Catalina para solicitarle fotos, ¿qué le genera eso a usted?

- Tremendo orgullo, la ‘Cata’ se ve tan chiquitita y pequeña, pero engancha con la cercanía de la gente, está súper contenta con eso y como familia, ólvidate, nos sentimos súper orgullosos de ella, por cada pasito que da, por cada logro que alcanza.

- ¿Cuáles son sus sueños como su papá?

- Que aprenda y que se vaya desarrollando de la mejor manera.