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Seleccionado chileno de básquetbol es protagonista en la llave que tiene a su club con la primera chance de ser campeón en Argentina

Sebastián Carrasco fue el segundo máximo anotador en Gimnasia de Comodoro en el partido donde ampliaron su ventaja en la final por el máximo título cestero al otro lado de la cordillera.

Carlos Madariaga

Seleccionado chileno de básquetbol es protagonista en la llave que tiene a su club con la primera chance de ser campeón en Argentina

Seleccionado chileno de básquetbol es protagonista en la llave que tiene a su club con la primera chance de ser campeón en Argentina / Instagram @gimnasiacomodoro

El básquetbol vive días de definiciones tanto a nivel de la NBA como de las diversas ligas locales, incluyendo Chile.

Dicha situación también se está dando en Argentina, donde un seleccionado nacional es protagonista en la batalla por el máximo título cestero.

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Se trata de Sebastián Carrasco, titular en Gimnasia de Comodoro, que ayer lunes sumó su segunda victoria seguida como visitante ante Quimsa.

En el estadio Ciudad de Santiago del Estero, el cuadro del chileno batalló en un estrecho cierre donde pudieron imponerse por 80-79, duelo donde el ex Universidad de Concepción aportó 15 puntos, siendo el segundo máximo anotador de su equipo.

Con el 2-0 en la llave, ahora Gimnasia de Comodoro disputará los próximos dos juegos de local en una llave al mejor de siete compromisos. Estos encuentros están agendados para el jueves 11 y sábado 13, donde, de imponerse en ambas ocasiones, Sebastián Carrasco podría coronarse campeón en Argentina.

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