“Siempre me tratan de convencer para volver a jugar, pero ya di la vuelta; me encantaría tener un equipo propio”

En una disputada final, Colegio Leones de Quilpué derrotó por 77-71 a Español de Osorno y se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La definición se jugó a partido único en el Parque Estadio Nacional, ante más de tres mil espectadores. Entre los asistentes, destacó la presencia del exbasquetbolista chileno y exjugador de la NFL, Sammis Reyes.

Tras la final, Sammis Reyes habló con ADN Deportes acerca de su pasado ligado al básquetbol y sorprendió al revelar uno de sus grandes objetivos a futuro: formar parte de la Liga Nacional de Básquetbol con una franquicia propia.

“Es muy especial volver acá, hay una gran parte de mi corazón que se quedó en una cancha de básquetbol, jugando por la selección chilena, decenas de partidos. Entonces, volver acá, reconectar con amigos, con entrenadores, con gerentes que han hecho crecer la liga, es muy lindo. Es un honor que me hayan invitado y feliz de ayudar con lo que sea al básquetbol chileno", comenzó declarando el exseleccionado nacional.

- ¿Qué le pareció la final y cuántas ganas dan de volver a jugar?

No me hagas eso, me matas. Tengo muchas ganas de jugar básquetbol, ya no competitivo, pero sí recreacional. No hay deporte como el básquetbol. Es un deporte que te enseña valores que no se encuentran en otro lado. Es un deporte que te une a gente que se convierte en amigos de por vida y es un deporte que te hace superarte cada día. El básquetbol se merece esta vitrina, estoy muy feliz por lo que se ha conseguido y creo que queda harta pega por hacer todavía, pero en eso estamos.

- ¿Cuánto le dio el básquetbol en su vida?

El básquetbol me lo dio todo, fue lo que impulsó mi carrera y cambió mi vida. Estaba recién hablando con Manu Córdoba, mi entrenador de la selección sub 15. Fuimos a diferentes eventos internacionales y hay memorias que no tienen precio. El básquetbol fue mi peldaño para mejorar mi vida para siempre, así que le debo mucho.

- ¿Ha intentado convencerlo Manu, sus excompañeros o sus hermanos para volver a jugar?

Siempre me tratan de convencer, pero ya di la vuelta. Estoy en otra etapa de mi vida, con una hija y en proyectos del otro lado de la vereda, tratando de darle de vuelta también, así que feliz.

- ¿Le gustaría concretar algunos de esos proyectos ligados al básquetbol?

Sí, por supuesto. Me encantaría eventualmente ser parte de la liga con un equipo propio. No sé cuándo, no sé dónde, pero es algo que amaría, sería algo del corazón real.

- Por último, viene en junio una nueva ventana FIBA y van a jugar sus hermanos con la selección. ¿Los sigue siempre? ¿Qué espera de ellos?

- Sí, por supuesto, desearles lo mejor siempre, que salgan a representar a Chile con esa energía que tenemos los chilenos y a romperla. Les deseo lo mejor.