Nuevo temblor se percibe en la zona central de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un nuevo sismo se registró durante la tarde de este sábado 20 de junio en la zona central de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y se produjo a las 15:45 horas.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 21 kilómetros al sureste de la ciudad de Curicó, en la región del Maule, y tuvo una profundidad de 85 kilómetros.

De momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones en los servicios básicos producto del temblor.