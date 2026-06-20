Nuevo temblor se percibe en la zona central de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El Centro Sismológico de la Universidad de Chile entregó más detalles del movimiento telúrico.
Un nuevo sismo se registró durante la tarde de este sábado 20 de junio en la zona central de Chile.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y se produjo a las 15:45 horas.
Revisa también:
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 21 kilómetros al sureste de la ciudad de Curicó, en la región del Maule, y tuvo una profundidad de 85 kilómetros.
De momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones en los servicios básicos producto del temblor.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.