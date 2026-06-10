Radiografía al CAE en Chile: más del 70% de los deudores que ya deben pagar están morosos, según estudio

Una nueva radiografía sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) puso sobre la mesa una de las deudas más sensibles para miles de familias en Chile.

El estudio de Acción Educar analizó la situación de los actuales deudores a diciembre de 2025 y reveló altos niveles de morosidad.

Según el informe, en el país existen 1.280.904 deudores del CAE. De ellos, 966.795 ya están en situación de pago, es decir, ya se les hizo exigible la deuda. En ese grupo, 693.710 personas aparecen en mora, lo que equivale al 71,7%.

Deuda promedio, cuotas y el millonario monto que podría cobrar Tesorería

Uno de los datos más relevantes del estudio es que la deuda promedio de los deudores CAE llega a $9,6 millones. Sin embargo, el mismo documento plantea que “más de la mitad debe menos de 7 millones de pesos”, ya que un 25,3% adeuda menos de $3 millones y un 28,6% tiene saldos entre $3 millones y $7 millones.

En cuanto al pago mensual, la cuota promedio llega a $59.053. Además, el 74,3% paga menos de 2 UF, es decir, cerca de $80 mil al mes, mientras que solo un 1,7% enfrenta cuotas superiores a 5 UF.

El informe también mira el problema desde el lado fiscal. La Tesorería General de la República (TGR) aparece como acreedora de cerca de $4 billones correspondientes a deudas exigibles de morosos con garantía ejecutada. Según el estudio, esto representa el 59% del total de los montos adeudados por deudores morosos.

En sus conclusiones, Acción Educar sostiene que “resulta fundamental dimensionar los montos adeudados por los deudores en situación de morosidad” y propone fortalecer la cobranza mediante mejor cruce de datos, uso de información administrativa y beneficios automáticos para casos de cesantía o contingencia al ingreso.