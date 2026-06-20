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Ronaldinho regresa al fútbol profesional: este es su nuevo club en Europa

La leyenda brasileña, a sus 46 años, volverá a las canchas para vestir la camiseta de un club europeo. “Estoy ansioso por volver a bailar con el balón”, expresó.

Lucas San Martín

(Photo by Dan Mullan/Getty Images)

(Photo by Dan Mullan/Getty Images) / Dan Mullan

Ronaldinho Gaúcho se retiró del fútbol profesional en marzo del 2018 tras su paso por el Fluminense de Brasil. Después de ocho años, el campeón del mundo volverá a defender la camiseta de un club a sus 46 años.

Según informó la Gazzetta dello Sport y la agencia de noticias italiana ANSA, el astro brasileño fichará por el Ravenna FC, club de la Serie C de Italia. Se espera que el anuncio oficial sea el martes 23 de junio en Miami en un evento donde se presentará la nueva camiseta del equipo.

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Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí”, contó Ronaldinho sobre su fichaje, según declaraciones recogidas por el periódico italiano.

El presidente del club, Ignazio Cipriani confirmó esta operación y afirmó que “la llegada de Ronaldinho es absolutamente extraordinaria para el club; era mi ídolo, y su impacto en el fútbol va más allá de lo que logró en el terreno de juego”.

El ex jugador del Barcelona, PSG, Milán, entre otros clubes, ahora se encuentra en Estados Unidos acompañando a Brasil en su camino en la Copa del Mundo. Tras esto, se unirá a la pretemporada del Ravenna FC para así quedar a disposición del cuerpo técnico.

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