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Ronaldinho anunció su debut musical con colaboraciones internacionales

El exfutbolista mostró una inédita faceta en su primer proyecto de este estilo.

Matías Méndez

Getty Images

Getty Images / Europa Press News

Una de las figuras que más exito han tenido en el fútbol es Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho.

El astro supo enarmorar a fanáticos con sus regates y goles, pasando por equipos como el Paris-Saint Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo.

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Ahora, el exmediocampista quiere encantar a sus seguidores con su faceta musical. “CAMISA 10es el proyecto musical firmado por el brasileño y lanzado el martes 9 de junio bajo el sello Tu Música.

En este sencillo se pueden apreciar las colaboraciones de diversos artistas y sus estilos musicales. Son 14 los cantantes que participan, explorando sonidos del rap, el pop y reggaeton.

Algunos de los nombres más conocidos son Lennox, Mike Bahía, Ñejo, L-Gante, Dalex, Ke Personajes, Juanka, Akapellah y Sean Paul.

“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, declaró el exjugador en conversación con una agencia.

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