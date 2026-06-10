Ronaldinho anunció su debut musical con colaboraciones internacionales
El exfutbolista mostró una inédita faceta en su primer proyecto de este estilo.
Una de las figuras que más exito han tenido en el fútbol es Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho.
El astro supo enarmorar a fanáticos con sus regates y goles, pasando por equipos como el Paris-Saint Germain, FC Barcelona, AC Milan, Flamengo.
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Ahora, el exmediocampista quiere encantar a sus seguidores con su faceta musical. “CAMISA 10″ es el proyecto musical firmado por el brasileño y lanzado el martes 9 de junio bajo el sello Tu Música.
En este sencillo se pueden apreciar las colaboraciones de diversos artistas y sus estilos musicales. Son 14 los cantantes que participan, explorando sonidos del rap, el pop y reggaeton.
Algunos de los nombres más conocidos son Lennox, Mike Bahía, Ñejo, L-Gante, Dalex, Ke Personajes, Juanka, Akapellah y Sean Paul.
“Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, declaró el exjugador en conversación con una agencia.
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