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FOTOS. Brasil estrenó camiseta que causó polémica en el Mundial 2026: otro deporte y un sapo

Los sudamericanos utilizaron la indumentaria azul con el logo de un ícono de la NBA e inspirado en un animal de la selva.

Gabriel Esteffan

Brasil estrenó camiseta que causó polémica en el Mundial 2026: otro deporte y un sapo

Brasil estrenó camiseta que causó polémica en el Mundial 2026: otro deporte y un sapo / CHARLY TRIBALLEAU

¿Michael Jordan en el pecho de Brasil? La Selección brasileña usó por primera vez en este Mundial su segundo uniforme, en el partido en que derrotó a Haití por 3 a 0. La camiseta y el pantalón llevaban el logotipo de la marca Jordan, subsidiaria de Nike.

El equipo dirigido por Ancelotti ya había utilizado el uniforme en amistosos contra Francia (derrota por 2-1) y Egipto (victoria por 2-1), ambos disputados en Estados Unidos durante la preparación para el Mundial.

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Esta es la segunda colaboración entre Jordan y el fútbol. Desde 2018, la marca firma al menos un uniforme del PSG de Francia por temporada. En 2016, Neymar lanzó botines con la marca de la estrella de la NBA.

Críticas venenosas

Como no podía faltar, surgieron críticas al diseño en redes sociales (y no solo por lo “feo” del diseño). La Confederación brasileña de fútbol salió a desmentir que se tratara de un diseño “satánico”, porque formaría una silueta parecida a la del diablo”.

La versión oficial habla de un animal ágil y venenoso de la selva tropical de Brasil.

“La inspiración original del diseño, sin embargo, fue la sapo flecha y recuerda a ‘uno de los depredadores más rápidos y formidables de Brasil’, según Jordan Brand, la marca de Nike que estampa la camiseta.

El modelito:

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