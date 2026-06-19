Brasil estrenó camiseta que causó polémica en el Mundial 2026: otro deporte y un sapo / CHARLY TRIBALLEAU

¿Michael Jordan en el pecho de Brasil? La Selección brasileña usó por primera vez en este Mundial su segundo uniforme, en el partido en que derrotó a Haití por 3 a 0. La camiseta y el pantalón llevaban el logotipo de la marca Jordan, subsidiaria de Nike.

El equipo dirigido por Ancelotti ya había utilizado el uniforme en amistosos contra Francia (derrota por 2-1) y Egipto (victoria por 2-1), ambos disputados en Estados Unidos durante la preparación para el Mundial.

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Esta es la segunda colaboración entre Jordan y el fútbol. Desde 2018, la marca firma al menos un uniforme del PSG de Francia por temporada. En 2016, Neymar lanzó botines con la marca de la estrella de la NBA.

Críticas venenosas

Como no podía faltar, surgieron críticas al diseño en redes sociales (y no solo por lo “feo” del diseño). La Confederación brasileña de fútbol salió a desmentir que se tratara de un diseño “satánico”, porque formaría una silueta parecida a la del diablo”.

La versión oficial habla de un animal ágil y venenoso de la selva tropical de Brasil.

“La inspiración original del diseño, sin embargo, fue la sapo flecha y recuerda a ‘uno de los depredadores más rápidos y formidables de Brasil’, según Jordan Brand, la marca de Nike que estampa la camiseta.

A camisa do Brasil é inspirada no sapo-flecha, um dos anfíbios mais coloridos do mundo. https://t.co/4y3h69bG3m pic.twitter.com/LfarJ5Cs2e — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 19, 2026

El modelito:

Precisamos falar sobre essa jaqueta ABSURDA da Seleção Brasileira com a Jordan…



Coisa fina! 😮‍💨🇧🇷 pic.twitter.com/y605eXzMEQ — Respiramos Futebol (@RespiramosFUTT) June 20, 2026