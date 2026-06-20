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Ancelotti hace un importante anuncio sobre Neymar y esto dice respecto a la lesión de Raphinha en el Mundial 2026

El entrenador italiano habló tras la victoria ante Haití y afirmó que el ‘10′ de Brasil estará disponible en el último partido de la fase de grupos.

Lucas San Martín

(Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images) / Shaun Botterill - FIFA

Brasil obtuvo su primer triunfo en el Mundial 2026 tras vencer por 3 a 0 a Haití. El equipo de Carlo Ancelotti mostró un sólido rendimiento en el primer tiempo que le permitió quedarse con los tres puntos en el Grupo C.

Sin embargo, no todo fue positivo para la ‘Canarinha’. Sobre el final del primer tiempo, Raphinha sintió una molestia física que no le permitió continuar en el partido. Esto preocupó a todos en la selección brasileña, ya que el extremo del Barcelona es una de las principales figuras del plantel.

“A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva”, señaló el entrenador italiano en conferencia de prensa.

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Minutos más tarde, la Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado explicando que “el atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado”.

El regreso de Neymar con Brasil

Con su triunfo ante Haití, Brasil quedó bien encaminado para seguir avanzando de fase en la Copa del Mundo. Ahora, la ‘Scratch’ deberá enfrentar a Escocia para ir en búsqueda del primer lugar del Grupo C.

Para este crucial encuentro, el estratega italiano prepara un gran regreso: Neymar volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña.

Neymar estará preparado para el encuentro ante Escocia”, fue así como lo anunció Ancelotti en la conferencia de prensa.

El astro brasileño evolucionó positivamente de su lesión que lo complicó durante el último mes. En la última semana, el delantero del Santos volvió a entrenar con el plantel y ya es una opción real para el último partido de la fase de grupos.

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