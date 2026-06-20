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Revelan que pronto asumiría un nuevo DT en la Roja: “Acuerdo de palabra”

La ANFP habría tomado la decisión de adelantar la contratación del próximo técnico de Chile tras el bajo rendimiento del equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Lucas San Martín

(Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

(Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

La selección chilena culminó su participación en la Fecha FIFA y comenzó a planificar de forma inmediata los próximos desafíos.

Hasta el momento, la Roja se encuentra dirigida por Nicolás Córdova, quien asumió de forma interina tras la salida de Ricardo Gareca a mediados del año pasado. Sin embargo, la estadía del técnico chileno en la banca, ya tendría fecha final.

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Según lo informado en el programa 'Hay Zoom’ de TVN, la ANFP ya contaría con un acuerdo de palabra con el futuro entrenador de Chile. “Entrevistaron a cuatro entrenadores y con uno se habría llegado a acuerdo de palabra", explicaron en el espacio televisivo.

“Nada está cerrado, pero por alguna razón este nombre se mantiene bajo siete llaves”, agregaron.

Los dirigentes de la ANFP habrían decidido adelantar la contratación del próximo DT de la selección chilena, a raíz del bajo rendimiento obtenido con Nicolás Córdova en los últimos partidos.

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