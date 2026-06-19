Espectacular: dos chilenos hacen historia en una Copa del Mundo

Theodora Garrido y Nicolás Campos brillaron en la Copa del Mundo de Natación Artística / @fechida.cl

Durante esta jornada de viernes, dos chilenos hicieron historia en el deporte. En el marco de la Copa del Mundo de Natación Artística, Theodora Garrido y Nicolás Campos dejaron a Chile dentro del podio de la competencia que se realizó en Toronto, Canadá.

Con una excelente presentación en la categoría del dueto mixto, obtuvieron una inédita medalla de bronce para los registros del deporte nacional. La exposición llamada “Primer Amor”, cautivó al jurado y se quedaron con el tercer lugar.

La rutina técnica consiguió un puntaje total de 210.7517. Para llegar a esto, se evaluó tres categorías: Dificultad total (33.7000), Impresión artística (82.3250) y Ejecución (128.4267).

Con esto, Theodora Garrido y Nicolás Campos se convirtieron en los primeros chilenos en obtener una medalla en una Copa del Mundo de Natación Artística. El podio lo completó la dupla inglesa Isabel Thorpe y Renjuo Tomblin, y la dúo italiano Filippo Pelati y Lucrecia Ruggiero.