;

Un nuevo DT renuncia en el fútbol chileno: “A veces las cosas no salen”

Gustavo Lema anunció su renuncia de Audax Italiano luego de perder ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile.

Lucas San Martín

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El comienzo de la Copa Chile provocó una nueva salida de un entrenador en el fútbol chileno. Gustavo Lema renunció a Audax Italiano tras caer por 1 a 0 ante Deportes Santa Cruz.

El técnico argentino habló en conferencia de prensa luego del partido y anunció que finalizó su vínculo con el cuadro itálico. “Decidí dar un paso al costado. El gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo que, obviamente, espera otros resultados”, dijo Lema.

Estoy muy agradecido por lo que me brindó, no solo Audax, sino que el fútbol chileno. Han sido muy respetuosos. Me encantó venir, estar y trabajar, lo hice a gusto. Tenía un grupo de jugadores espectacular, con una entrega y una predisposición y aparte excelentes seres humanos”, detalló.

Más información

ADN

A veces se trabaja y con mucha intensidad y vocación. Te diría que acá en Audax, cada una de las personas que forman el club, ponen el 120%. Pero a veces no sale, y cuando no sale en el fútbol hay que tomar una decisión y descomprimir para que vengan aires mejores”, explicó el ahora ex técnico itálico.

Gustavo Lema llegó a Audax Italiano a fines del año pasado para mejorar el rendimiento futbolístico del plantel. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados y terminó su vínculo de manera anticipada. El argentino dirigió 29 partidos, ganó 10, empató 7 y perdió 12.

Además, en la Liga de Primera dejó al elenco de La Florida entre los últimos puestos de la tabla de posiciones. Mientras que en la Copa Sudamericana y en la Copa de la Liga quedó eliminado de la competencia.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad