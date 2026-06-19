Un nuevo DT renuncia en el fútbol chileno: “A veces las cosas no salen”

El comienzo de la Copa Chile provocó una nueva salida de un entrenador en el fútbol chileno. Gustavo Lema renunció a Audax Italiano tras caer por 1 a 0 ante Deportes Santa Cruz.

El técnico argentino habló en conferencia de prensa luego del partido y anunció que finalizó su vínculo con el cuadro itálico. “Decidí dar un paso al costado. El gesto fue a la gente que viene y apoya al equipo que, obviamente, espera otros resultados”, dijo Lema.

“Estoy muy agradecido por lo que me brindó, no solo Audax, sino que el fútbol chileno. Han sido muy respetuosos. Me encantó venir, estar y trabajar, lo hice a gusto. Tenía un grupo de jugadores espectacular, con una entrega y una predisposición y aparte excelentes seres humanos”, detalló.

“A veces se trabaja y con mucha intensidad y vocación. Te diría que acá en Audax, cada una de las personas que forman el club, ponen el 120%. Pero a veces no sale, y cuando no sale en el fútbol hay que tomar una decisión y descomprimir para que vengan aires mejores”, explicó el ahora ex técnico itálico.

Gustavo Lema llegó a Audax Italiano a fines del año pasado para mejorar el rendimiento futbolístico del plantel. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados y terminó su vínculo de manera anticipada. El argentino dirigió 29 partidos, ganó 10, empató 7 y perdió 12.

Además, en la Liga de Primera dejó al elenco de La Florida entre los últimos puestos de la tabla de posiciones. Mientras que en la Copa Sudamericana y en la Copa de la Liga quedó eliminado de la competencia.