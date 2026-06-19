Arturo Vidal revela sus dos candidatos para la banca de Chile y envía un mensaje directo a la ANFP: “Tienen que confirmar...”

Arturo Vidal abordó el complejo momento que atraviesa la selección chilena durante la presentación de su nuevo negocio, “Experiencia Fútbol de King”, donde lamentó que La Roja no lograra clasificar al Mundial 2026 que se está disputando en Norteamérica.

“Me da pena ver el Mundial sin Chile. Es triste, hay que volver. Hay talento, pero falta un buen trabajo y Chile siempre tiene muy buenos jugadores. Espero que vuelva lo antes posible a un Mundial”, señaló el volante de Colo Colo en diálogo con TVN.

El mediocampista apuntó a la necesidad de definir cuanto antes al próximo DT de La Roja y envió un mensaje directo a la ANFP. “Tienen que confirmar un entrenador luego, que haga un proceso bien, que vaya viendo jugadores y que vaya haciendo cosas que nos sirvan a todos, que nos den ilusión para lo que viene”, afirmó.

En la misma línea, el “King” nombró a dos técnicos argentinos como sus candidatos para la banca de la selección chilena. “Me gusta (Sebastián) Beccacece, me gusta (Jorge) Almirón. He trabajado con ellos, entonces son entrenadores que yo conozco”, sostuvo.

“En este momento hay que ser realistas. Hay entrenadores que están en otras selecciones, pero es difícil dar un nombre... Me gustaría algún entrenador chileno también”, agregó el bicampeón de América con Chile.

Finalmente, Arturo Vidal se refirió a Manuel Pellegrini, quien en su momento asomó como opción para dirigir a La Roja, pero terminó renovando su contrato con Real Betis hasta junio de 2027.

“Le ha ido muy bien siempre en donde ha estado, es un entrenador de primer nivel. No sé cómo trabaja, pero si se le da la oportunidad, ojalá que la aproveche y venga a ayudar, a sacar adelante al fútbol chileno, pero ya no podemos esperar a nadie más, no podemos estar en veremos. Necesitamos uno lo antes posible”, concluyó.