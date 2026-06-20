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Partidos del fútbol chileno hoy 20 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla siete duelos de la Copa Chile 2026 y dos de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 20 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

Partidos del fútbol chileno hoy 20 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile? / Agencia Uno

Hoy, sábado 20 de junio, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Siete de estos encuentros son parte de la tercera fecha de la Copa Chile 2026, donde debutarán en la instancia los elencos de Primera División, y otros dos darán inicio a la undécima jornada de la Segunda División.

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La programación del fútbol chileno hoy 20 de junio arrancará a las 12:30 horas, con dos choques en simultáneo. Uno será en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Iquique. Rodrigo Carvajal será el juez del compromiso, que sera transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se disputará en el Municipal de La Cisterna, cuando Palestino se mida ante Magallanes. Mario Salvo dirigirá el compromiso, que no tendrá transmisión de TV.

Luego, desde las 15:00 horas, habrá otros dos juegos en paralelo. En uno, Universidad Católica visitará a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla, juego que será arbitrado por Fernando Vejar y tendrá transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El otro será en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa jugará ante Cobresal, partido que no tendrá TV y será dirigido por Héctor Jona.

Tras ello, a las 17:30 horas, Deportes Recoleta enfrentará a Colo Colo en el Santa Laura. Franco Jiménez será quien imparta justicia en un duelo que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de jornada se dará a las 18:00 horas, con dos choques en simultáneo. Uno será en el Bicentenario Iván Azócar de Talca, donde Rangers enfrentará a la Universidad de Concepción, que tendrá como juez a Miguel Araos.

El otro se disputará en el Sausalito, lugar en que Everton enfrentará a San Luis de Quillota, con arbitraje de Dione Rissios. Ninguno de estos dos últimos compromisos tendrá transmisión de TV.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno tendrá dos partidos a la vez a contar de las 16:00 horas.

Uno será en el Regional de Los Andes, donde Trasandino enfrentará a Santiago City, con arbitraje de Cristián Droguett.

El otro se desarrollará en el Estadio Tucapel Bustamante, lugar en que Deportes Linares se enfrentará a Deportes Rengo. Víctor Manzor será el juez del compromiso. Ninguno de estos partidos tendrá transmisión de TV.

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