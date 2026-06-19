Terminó la primera rueda de la Liga de Primera: ¿cuál fue el promedio de asistencia, cantidad de amonestados y el juego con más hinchas en tribunas?
En ADN Deportes te contamos algunos de los datos más interesantes tras el fin de la mitad inicial de la Primera División.
Con el pitazo final en el Estadio Nacional y la victoria 2-0 de la U de Chile sobre Deportes Concepción, se terminó ya oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera.
Con ello, ya se puede hacer el desglose de algunos datos interesantes en torno a los 120 juegos disputados.
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En la recopilación hecha por ADN Deportes, se contabilizan 595 tarjetas amarillas y 39 rojas, además de 332 goles, que dan un promedio de 22,1 tantos por fecha.
Además, se cobraron 43 penales: 34 terminaron en el fondo de la red, 5 fueron atajados y 4 salieron del marco de la portería.
El desglose de la asistencia a los estadios
A los 120 partidos de la primera rueda de la Liga de Primera asistieron 954.357 espectadores, lo que da un promedio de 7.952 personas por encuentro.
¿Cuál reunió a más fanáticos? El clásico universitario, donde 45.000 hinchas asistieron a la victoria de la U de Chile sobre la UC en la undécima fecha.
¿Y el con menos público? Solo 221 personas fueron a El Cobre para el triunfo 1-0 de Deportes La Serena ante Cobresal.
Una curiosidad es que, de los 120 juegos, hubo 9 con menos de mil personas en las tribunas:
- Fecha 1: Cobresal 1-0 Huachipato: 236 personas.
- Fecha 3: Cobresal 3-2 U Catolica: 712 personas.
- Fecha 5: Cobresal 0-1 Deportes La Serena: 221 personas.
- Fecha 7: Cobresal 2-5 Deportes Limache (365 personas) y U de Concepción 1-0 Palestino (525 personas).
- Fecha 9: U de Concepción 1-0 Cobresal: 994 personas.
- Fecha 10: Cobresal 2-3 O’Higgins: 308 personas.
- Fecha 14: U de Concepción 0-0 Union La Calera (876 personas) y Cobresal 0-1 Ñublense (301 personas).
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