Terminó la primera rueda de la Liga de Primera: ¿cuál fue el promedio de asistencia, cantidad de amonestados y el juego con más hinchas en tribunas? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Con el pitazo final en el Estadio Nacional y la victoria 2-0 de la U de Chile sobre Deportes Concepción, se terminó ya oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera.

Con ello, ya se puede hacer el desglose de algunos datos interesantes en torno a los 120 juegos disputados.

En la recopilación hecha por ADN Deportes, se contabilizan 595 tarjetas amarillas y 39 rojas, además de 332 goles, que dan un promedio de 22,1 tantos por fecha.

Además, se cobraron 43 penales: 34 terminaron en el fondo de la red, 5 fueron atajados y 4 salieron del marco de la portería.

El desglose de la asistencia a los estadios

A los 120 partidos de la primera rueda de la Liga de Primera asistieron 954.357 espectadores, lo que da un promedio de 7.952 personas por encuentro.

¿Cuál reunió a más fanáticos? El clásico universitario, donde 45.000 hinchas asistieron a la victoria de la U de Chile sobre la UC en la undécima fecha.

¿Y el con menos público? Solo 221 personas fueron a El Cobre para el triunfo 1-0 de Deportes La Serena ante Cobresal.

Una curiosidad es que, de los 120 juegos, hubo 9 con menos de mil personas en las tribunas:

- Fecha 1: Cobresal 1-0 Huachipato: 236 personas.

- Fecha 3: Cobresal 3-2 U Catolica: 712 personas.

- Fecha 5: Cobresal 0-1 Deportes La Serena: 221 personas.

- Fecha 7: Cobresal 2-5 Deportes Limache (365 personas) y U de Concepción 1-0 Palestino (525 personas).

- Fecha 9: U de Concepción 1-0 Cobresal: 994 personas.

- Fecha 10: Cobresal 2-3 O’Higgins: 308 personas.

- Fecha 14: U de Concepción 0-0 Union La Calera (876 personas) y Cobresal 0-1 Ñublense (301 personas).