;

Terminó la primera rueda de la Liga de Primera: ¿cuál fue el promedio de asistencia, cantidad de amonestados y el juego con más hinchas en tribunas?

En ADN Deportes te contamos algunos de los datos más interesantes tras el fin de la mitad inicial de la Primera División.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Terminó la primera rueda de la Liga de Primera: ¿cuál fue el promedio de asistencia, cantidad de amonestados y el juego con más hinchas en tribunas?

Terminó la primera rueda de la Liga de Primera: ¿cuál fue el promedio de asistencia, cantidad de amonestados y el juego con más hinchas en tribunas? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Con el pitazo final en el Estadio Nacional y la victoria 2-0 de la U de Chile sobre Deportes Concepción, se terminó ya oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera.

Con ello, ya se puede hacer el desglose de algunos datos interesantes en torno a los 120 juegos disputados.

Revisa también:

ADN

En la recopilación hecha por ADN Deportes, se contabilizan 595 tarjetas amarillas y 39 rojas, además de 332 goles, que dan un promedio de 22,1 tantos por fecha.

Además, se cobraron 43 penales: 34 terminaron en el fondo de la red, 5 fueron atajados y 4 salieron del marco de la portería.

El desglose de la asistencia a los estadios

A los 120 partidos de la primera rueda de la Liga de Primera asistieron 954.357 espectadores, lo que da un promedio de 7.952 personas por encuentro.

¿Cuál reunió a más fanáticos? El clásico universitario, donde 45.000 hinchas asistieron a la victoria de la U de Chile sobre la UC en la undécima fecha.

¿Y el con menos público? Solo 221 personas fueron a El Cobre para el triunfo 1-0 de Deportes La Serena ante Cobresal.

Una curiosidad es que, de los 120 juegos, hubo 9 con menos de mil personas en las tribunas:

- Fecha 1: Cobresal 1-0 Huachipato: 236 personas.

- Fecha 3: Cobresal 3-2 U Catolica: 712 personas.

- Fecha 5: Cobresal 0-1 Deportes La Serena: 221 personas.

- Fecha 7: Cobresal 2-5 Deportes Limache (365 personas) y U de Concepción 1-0 Palestino (525 personas).

- Fecha 9: U de Concepción 1-0 Cobresal: 994 personas.

- Fecha 10: Cobresal 2-3 O’Higgins: 308 personas.

- Fecha 14: U de Concepción 0-0 Union La Calera (876 personas) y Cobresal 0-1 Ñublense (301 personas).

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad