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PROGRAMACIÓN. Copa Chile 2026, tercera fecha: dónde, cuándo y cómo ver los partido en vivo, en directo, online y en TV

Con el debut de los equipos de Primera División, el segundo torneo en importancia del país regresa en pleno receso mundialista.

Gonzalo Miranda

Copa Chile 2026, tercera fecha: dónde, cuándo y cómo ver los partido en vivo, en directo, online y en TV

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026 se disputará íntegramente este fin de semana, marcando el debut de los equipos de Primera División en la competencia para medirse ante las escuadras de la Primera B.

La jornada arranca con dos duelos en el norte y la zona central. El sábado se concentran varios de los platos fuertes del fin de semana, destacando los estrenos de la UC y Colo-Colo como forasteros.

El cierre del fin de semana de Copa Chile viene cargado de clásicos regionales y la participación de la “U”. Todos los compromisos corresponden a la tercera jornada de las ocho zonas geográficas en las que se divide esta primera ronda del torneo.

La transmisión oficial de los partidos principales estará a cargo de las señales de TNT Sports y además los podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes.

Los partidos de la fecha 3 de Copa Chile

Viernes 19 de junio

  • 19:00 hrs | Audax Italiano vs. Club Deportes Santa Cruz | Bicentenario La Florida
  • 20:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Deportes Limache | Carlos Dittborn

Sábado 20 de junio

  • 12:30 hrs | Magallanes vs. Palestino | Municipal San Bernardo
  • 12:30 hrs | Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique | Francisco Sánchez Rumoroso
  • 15:00 hrs | Deportes Copiapó vs. Universidad Católica | Luis Valenzuela Hermosilla
  • 15:00 hrs | Cobreloa vs. Cobresal | Zorros del Desierto
  • 17:30 hrs | Deportes Recoleta vs. Colo Colo | Estadio Santa Laura U-SEK
  • 18:00 hrs | Rangers vs. Universidad de Concepción | Bicentenario Iván Azócar Bernales
  • 18:00 hrs | Everton vs. San Luis | Sausalito

Domingo 21 de junio

  • 12:30 hrs | Huachipato vs. Deportes Puerto Montt | Estadio Huachipato
  • 12:30 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena | Municipal Mejillones
  • 15:00 hrs | Deportes Temuco vs. Deportes Concepción | Germán Becker
  • 15:00 hrs | Unión La Calera vs. Unión San Felipe | Nicolás Chahuán Nazar
  • 16:00 hrs | Curicó Unido vs. Ñublense | Bicentenario La Granja
  • 17:30 hrs | Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers | Estadio Nacional
  • 20:00 hrs | O’Higgins vs. Unión Española | Codelco El Teniente

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