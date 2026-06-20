Cancillería designa embajador en misión especial en Haití para apoyar búsqueda de niños haitianos en Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la designación de Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en misión especial en Haití , en el marco de las acciones destinadas a reforzar la coordinación consular y la búsqueda de niños haitianos no localizados en Chile.

Según detalló la cartera, el embajador "tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde allí los esfuerzos del ministerio con las autoridades locales y otros organismos” para recolectar información que permita apoyar la ubicación de los menores.

Asimismo, Aguayo coordinará al equipo de la Dirección Consular que viaja a Haití y "contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado en Puerto Príncipe”, agregó la Cancillería.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, instruyó la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares, con el objetivo de reportar de forma anticipada actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades.