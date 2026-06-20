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Llegó el milagro: Rangers vuelve a ganar un partido tras más de cuatro meses

El cuadro piducano “sacó la cara” por la Primera B en los partidos de Copa Chile este sábado.

Carlos Madariaga

Llegó el milagro: Rangers vuelve a ganar un partido tras más de cuatro meses

Llegó el milagro: Rangers vuelve a ganar un partido tras más de cuatro meses / Twitter @@Rangersdetalca_

Este sábado continuó la disputa de la tercera fecha de la Copa Chile, donde comenzaron a darse los cruces entre elencos de la Liga de Primera y la Primera B.

Al respecto, la diferencia de categoría no solo se notó en las goleadas de Colo Colo y la UC ante Deportes Recoleta y Deportes Copiapó, respectivamente.

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Coquimbo venció 3-0 a Deportes Iquique y Palestino hizo lo propio por 4-1 ante Magallanes.

Sin embargo, hubo elencos de la B que salieron airosos, como Cobreloa, que en Calama derrotó 2-0 a Cobresal.

El otro del ascenso que sacó cuentas alegres fue Rangers de Talca, que remontó la desventaja inicial, considerando que Jeisson Fuentealba había puesto en ventaja a la Universidad de Concepción.

Aún así, los piducanos dieron vuelta el marcador, con goles de Tomás Gómez y Manuel Vicuña, concretando un 2-1 que es la primera victoria rojinegra en más de cuatro meses: su último triunfo oficial fue, también por Copa Chile, pero el 1 de febrero, ante Curicó Unido.

También sacaron cuentas alegres en San Luis de Quillota, pues Everton ganaba al entretiempo por 2-0 en Sausalito, pero con los goles de Fabian Pastenes y Luis Muñoz, remontaron hasta llegar al 2-2 final.

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