Aquino rompe el silencio tras casi un mes de ausencia en Colo Colo: “Sé que el hincha espera más de mí, por eso...”
El volante explicó los problemas físicos que le han impedido jugar por el cuadro albo.
Claudio Aquino estuvo presente este sábado en el Santa Laura para acompañar a sus compañeros en Colo Colo para el debut en Copa Chile ante Deportes Recoleta.
El volante argentino, la gran figura que trajo Blanco y Negro para el centenario, sigue sin poder consolidarse en el club y, de hecho, no juega hace cerca de un mes.
Revisa también:
Su último partido fue en el clásico ante la UC, el 25 de mayo, donde disputó los últimos 24 minutos. Desde entonces, ha estado fuera por dolencias físicas.
“He jugado con la lesión, no he parado de jugar ni de entrenar, entonces eso me perjudicó un poco más, hasta que no aguanté más y tuve que parar. Se está haciendo un poco largo, estoy un poco ansioso por tratar de volver, asi que estamos tratando de hacer lo mejor posible para tratar de volver cuanto antes”, reconoció Aquino, rompiendo su silencio.
“Primero fue un poco la rodilla, después se pasó a la pata de ganso, que es donde están los tendones y es donde por ahí me duele más. Es una lesión que lleva bastante tiempo, que no depende de uno, así que hay que tomarlo con un poco de tranquilidad para tratar de volver al 100% que es lo que más quiero”, enfatizó el jugador de 34 años, de quien se cuestiona su continuidad en el plantel de Colo Colo con miras a 2027.
“Hay que esperar, no me apuro. Ahora estoy enfocado en el tema de mi recuperación y tratar de volver lo más rápido posible”, comentó, sin complicarse ante las chances de negociar por una eventual salida del club, junto con hacer su autocrítica.
“No tengo ningún problema en sentarme a hablar con Aníbal Mosa, con la dirigencia, con quien sea. Son cosas que se hablarán personalmente dentro del club o donde sea. Siempre me ha tratado muy bien, siempre la mejor con los hinchas. Por ahí se dice que el hincha no me quiere, obviamente sé que por ahí esperan más de mí, lo tengo bien en claro. Por eso quiero recuperarme lo más rápido posible para tratar de revertir la situación que por ahí este último tiempo no fue tan buena", cerró Claudio Aquino.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.