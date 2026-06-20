Clemente Montes vuelve a anotar en la UC y deja atrás su ausencia en la gira de La Roja por Europa: “Fue mala suerte” / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Universidad Católica se lució en su visita al norte para golear a Deportes Copiapó en su debut por la Copa Chile.

El elenco cruzado prescindió en su oncena titular de Clemente Montes, quien ingresó en el segundo tiempo, se generó chances y anotó el tercer tanto del juego en el Luis Valenzuela Hermosilla.

“Contento por el triunfo, necesitábamos mostrar esa diferencia de categoría con uno de segunda. Fuimos superiores. Ellos marcaban bien la línea y de acelerados quedábamos offside, no supimos aprovechar esas ocasiones, pudimos ser algo más eficaces”, recalcó en la zona mixta del Luis Valenzuela Hermosilla, reconociendo que quizá su gol pudo ser invalidado.

“Para mí Zampedri estaba un poco offside, pero menos mal no lo cobraron”, dijo Montes entre risas, valorando también la chance que tuvieron juveniles del club, como Vicente Cárcamo o Ignacio Pérez, de ver minutos en el norte.

“Fui canterano y me alegra tener ya debutantes y los que tuvieron minutos. Es la esencia del club. Trato siempre de ayudar y transmitirles la importancia de defenderlo”, enfatizó Clemente Montes, que volvió a anotar en su regreso a la UC luego de haber sido convocado a la selección chilena para los juegos ante Portugal y Congo, pero donde no vio acción por problemas médicos.

“Una lata la influenza, fue mala suerte, pero estoy muy contento. Es constancia y disciplina que me propuse este año, ha dado frutos y me alegra aportar al equipo. Ha sido un gran año para todos también. Tenemos una gran faceta ofensiva y también defensiva, es mérito del equipo y del profe, que nos ha implantado su estilo de juego”, cerró el delantero de 25 años, la principal carta de la UC como para protagonizar una venta en el mercado de fichajes.