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FOTO. Lanzaban petardos: denuncian que hinchas de Colo Colo secuestraron bus Red en la previa del partido ante Deportes Recoleta

Un auditor de Radio ADN reportó que el hecho ocurrió en Gran Avenida durante el traslado hacia el Santa Laura, donde además se habrían registrado maniobras temerarias y paso por semáforos en rojo.

Martín Neut

Hinchas de la Garra Blanca

Hinchas de la Garra Blanca / Cristobal Escobar/AgenciaUno

En la antesala del partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo por el grupo E de la Copa Chile, un auditor de Radio ADN denunció una serie de desórdenes protagonizados por hinchas albos mientras se dirigían al Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.

Según relató el auditor al contacto de la radio, un bus del recorrido 201 de Red habría sido tomado por integrantes de la Garra Blanca, quienes se trasladaban escoltados por otro vehículo.

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En ese contexto, acusó que los barristas lanzaban petardos, avanzaban con luz roja y arrojaban objetos a peatones y automovilistas durante su recorrido por Gran Avenida.

“Les dejo un video de una micro 201 de la línea Red secuestrada completamente por hinchas de la Garra Blanca, escoltadas por un vehículo (...) tiran petardos, pasan con luz roja y le tiran cosas a los peatones y a los vehículos”, señaló el auditor en su denuncia.

Junto con ello, cuestionó la falta de control policial ante este tipo de situaciones, asegurando que el bus incluso pasó por fuera de comisarías sin que se adoptaran medidas. “Esto no es nuevo, no pasa ahora, ha pasado desde siempre”, afirmó.

ADN

Denuncian que hinchas de Colo Colo secuestraron bus Red

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