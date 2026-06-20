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Uruguay - Cabo Verde: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesita el triunfo para mantener las ilusiones de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images) / Carmen Mandato - FIFA

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa empezó el Mundial 2026 con muchas dudas en su plantel. Ahora deberán enfrentar a Cabo Verde por la segunda fecha de la fase de grupos, por lo que será un decisivo duelo para el futuro de ambas selecciones.

Uruguay viene de conseguir un empate 1 a 1 ante Arabia Saudita, en un partido donde se pudo haber quedado con la victoria pero no tuvo un buen finiquito. Por su lado, Cabo Verde viene de obtener un gran resultado ante España con la igualdad sin goles, en el cual su portero, Vozinha, se transformó en la principal figura.

Este partido será válido por el Grupo H, en el cual las cuatro selecciones tienen un punto tras empatar en la primera fecha. Por lo mismo, el duelo entre uruguayos y caboverdianos será trascendental para las aspiraciones de los países en la Copa del Mundo.

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¿A qué hora es el partido entre Uruguay - Cabo Verde por el Mundial 2026?

Uruguay y Cabo Verde se enfrentarán el domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile. El partido se jugará en Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos.

¿Dónde se podrá ver por TV el partido entre Uruguay - Cabo Verde por el Mundial 2026?

Este decisivo encuentro no será transmitido por la televisión abierta en Chile. En cambio, se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Mientras que en las plataformas de streaming, este partido estará disponible por DGO y Paramount+.

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