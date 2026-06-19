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EN VIVO. Colo Colo golea a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile 2026

Los albos visitan al conjunto textilero en el Estadio Santa Laura. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Colo Colo golea a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile 2026

Colo Colo golea a Deportes Recoleta en su debut por la Copa Chile 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo inicia su camino en la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Este sábado, el equipo de Fernando Ortiz enfrenta a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, por la tercera fecha del Grupo E.

Los albos debutan en el tradicional torneo tras cerrar la primera rueda de la Liga de Primera como líderes exclusivos, en lo que será su tercera competencia del año después de la temprana eliminación en la Copa de la Liga.

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El conjunto textilero, dirigido por Francisco Arrué, ya disputó dos partidos en el Grupo E frente a Unión Española, y llega como el líder provisional de la zona tras sumar una victoria y una derrota frente al elenco de Independencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Deportes Recoleta vs. Colo Colo por la Copa Chile?

Deportes Recoleta y Colo Colo juegan este sábado 20 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. El partido es válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran Unión Española y O’Higgins.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo?

El partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 20 de junio

EN VIVO | Deportes Recoleta 0-3 Colo Colo | Santa Laura

Goles: 0-1; 6′ Tomás Alarcón (CC) | 0-2; 36′ Arturo Vidal, penal (CC) | 0-3; 54′ Maximiliano Romero, penal (CC)

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