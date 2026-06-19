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“La Copa Chile no es una revancha por la Copa de la Liga, la UC te exige ganar copas y es algo en lo que estamos al debe”

Daniel González valoró la continuidad de partidos en el fútbol chileno al margen de lo que ocurre en el Mundial.

Carlos Madariaga

“La Copa Chile no es una revancha por la Copa de la Liga, la UC te exige ganar copas y es algo en lo que estamos al debe”

“La Copa Chile no es una revancha por la Copa de la Liga, la UC te exige ganar copas y es algo en lo que estamos al debe” / Twitter @Cruzados

Universidad Católica se prepara para su debut en la Copa Chile 2026, donde este sábado se estrenarán ante Deportes Copiapó en el norte del país.

Este torneo es súper importante para nosotros, estamos motivados y preparados. Es una dura competencia, el objetivo siempre es salir campeón, este club lo exige. Primero tenemos que conseguir los tres puntos allá, tenemos que ir paso a paso”, recalcó en conferencia de prensa el defensa Daniel González, valorando el nivel que han sumado en el año, más allá de estar lejos de Colo Colo en la Liga de Primera.

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“Es la competencia la que nos ha llevado a tener buenos resultados. Estamos a 10 puntos del puntero, pero quedan 15 fechas y puede pasar cualquier cosa. Pensar más allá no es muy bueno. Se nota el alza en el equipo y esperamos reflejarlo mañana”, aseguró el central, desestimando que la eliminación de la Copa de la Liga sea factor de cara a Copa Chile.

“No lo llamaría revancha, este club te exige ganar copas y es algo en lo que estamos al debe en los últimos años. Queda la espina, pero no podemos quedarnos en el pasado”, planteó, sin confiarse por la diferencia de categoría con Deportes Copiapó.

“Depende de cada técnico, en 2024 jugamos con Glorias Navales, eran amateur y no fue fácil. Sea la división que sea, cada uno tiene su forma de jugar. Copiapó se hace fuerte de local sobre todo, sabemos lo que juegan y esperamos hacerlo como venimos haciéndolo en intensidad”, dijo el zaguero de la UC, que valoró el no tener un parón por el Mundial.

El año pasado jugamos 33 partidos, ahora ya llevamos como 30. Me gusta que haya muchos partidos, es competencia, hay más rotación. Nos viene bien seguir jugando, así mejoramos detalles”, cerró Daniel González.

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