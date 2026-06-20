Fonasa inicia devolución de cotizaciones pagadas en exceso: revisa con tu RUT si estás entre los 70 mil beneficiarios

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició un nuevo proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), mediante el cual restituirá más de $6.195 millones a cotizantes y empleadores que realizaron pagos superiores a los establecidos por la ley.

La medida beneficiará a 70.069 personas, entre 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores, e incluye cotizaciones registradas entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

Desde Fonasa explicaron que este mecanismo no corresponde a un bono ni a un beneficio estatal, sino a la devolución de recursos que fueron pagados en exceso por dos causales principales:

Doble Pago Idéntico: corresponde a casos en que un empleador realiza por error un doble pago de la cotización de salud de un trabajador durante un mismo período, situación en la que los recursos son restituidos al empleador.

corresponde a casos en que un empleador realiza por error un doble pago de la cotización de salud de un trabajador durante un mismo período, situación en la que los recursos son restituidos al empleador. Pago Mayor al Tope Imponible Legal: cuando un cotizante percibe ingresos desde distintas fuentes y la suma de sus cotizaciones supera el tope imponible legal de 87,8 UF mensuales. En esos casos, el dinero es devuelto al cotizante-

Cómo consultar si tienes dinero a favor

El proceso estará disponible entre el 19 de junio y el 6 de septiembre de 2026 a través del sitio web de Fonasa (pincha aquí). Para revisar si existe una propuesta de devolución, las personas naturales y jurídicas pueden ingresar con su ClaveÚnica o con el RUT.

Fonasa informó que identificó un grupo de beneficiarios cuyos datos bancarios ya estaban actualizados en sus registros. En esos casos, las devoluciones fueron abonadas automáticamente el 18 de junio de 2026.

Por otra parte, quienes no cuenten con una cuenta bancaria registrada deberán ingresar a la plataforma para actualizar sus antecedentes y seleccionar la modalidad de pago, ya sea mediante transferencia electrónica o vale vista.

Pagos se realizarán en 12 ciclos semanales

La institución indicó que las devoluciones se efectuarán de manera gradual, de acuerdo con la fecha en que cada beneficiario acepte la propuesta publicada en el sistema.

Para este proceso se estableció un calendario de 12 pagos semanales, por lo que la fecha de recepción del dinero dependerá del momento en que el cotizante o empleador complete la aceptación correspondiente.