;

Fonasa inicia devolución de cotizaciones pagadas en exceso: revisa con tu RUT si estás entre los 70 mil beneficiarios

Los beneficiarios podrán revisar en línea si tienen montos a su favor y solicitar el pago mediante transferencia electrónica o vale vista.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) inició un nuevo proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), mediante el cual restituirá más de $6.195 millones a cotizantes y empleadores que realizaron pagos superiores a los establecidos por la ley.

La medida beneficiará a 70.069 personas, entre 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores, e incluye cotizaciones registradas entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

Desde Fonasa explicaron que este mecanismo no corresponde a un bono ni a un beneficio estatal, sino a la devolución de recursos que fueron pagados en exceso por dos causales principales:

  • Doble Pago Idéntico: corresponde a casos en que un empleador realiza por error un doble pago de la cotización de salud de un trabajador durante un mismo período, situación en la que los recursos son restituidos al empleador.
  • Pago Mayor al Tope Imponible Legal: cuando un cotizante percibe ingresos desde distintas fuentes y la suma de sus cotizaciones supera el tope imponible legal de 87,8 UF mensuales. En esos casos, el dinero es devuelto al cotizante-

Cómo consultar si tienes dinero a favor

El proceso estará disponible entre el 19 de junio y el 6 de septiembre de 2026 a través del sitio web de Fonasa (pincha aquí). Para revisar si existe una propuesta de devolución, las personas naturales y jurídicas pueden ingresar con su ClaveÚnica o con el RUT.

Fonasa informó que identificó un grupo de beneficiarios cuyos datos bancarios ya estaban actualizados en sus registros. En esos casos, las devoluciones fueron abonadas automáticamente el 18 de junio de 2026.

Revisa también

ADN

Por otra parte, quienes no cuenten con una cuenta bancaria registrada deberán ingresar a la plataforma para actualizar sus antecedentes y seleccionar la modalidad de pago, ya sea mediante transferencia electrónica o vale vista.

Pagos se realizarán en 12 ciclos semanales

La institución indicó que las devoluciones se efectuarán de manera gradual, de acuerdo con la fecha en que cada beneficiario acepte la propuesta publicada en el sistema.

Para este proceso se estableció un calendario de 12 pagos semanales, por lo que la fecha de recepción del dinero dependerá del momento en que el cotizante o empleador complete la aceptación correspondiente.

Nº de pagoFecha de aceptaciónFecha de pago
119-06-2026 al 21-06-202626-06-2026
222-06-2026 al 28-06-202603-07-2026
329-06-2026 al 05-07-202610-07-2026
406-07-2026 al 12-07-202617-07-2026
513-07-2026 al 19-07-202624-07-2026
620-07-2026 al 26-07-202631-07-2026
727-07-2026 al 02-08-202607-08-2026
803-08-2026 al 09-08-202614-08-2026
910-08-2026 al 16-08-202621-08-2026
1017-08-2026 al 23-08-202628-08-2026
1124-08-2026 al 30-08-202604-09-2026
1231-08-2026 al 06-09-202611-09-2026

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad