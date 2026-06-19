Aduanas rematará un auto desde los $89 mil y cientos de productos más en nueva subasta: así puedes participar / Getty Images

El Servicio Nacional de Aduanas abrió el catálogo de su segunda Subasta Electrónica de 2026, que incluirá el remate online de vehículos, electrodomésticos, instrumentos musicales y equipamiento industrial.

Entre los productos disponibles destaca un automóvil Nissan Versa 2014 con una postura inicial de $89.400. También se ofrecerán lotes de hasta 70 violines, además de guitarras eléctricas, contrabajos, refrigeradores de tres puertas, entre otros.

Los artículos se encuentran almacenados en Arica, Coquimbo, Los Andes, San Antonio y Valparaíso, y las jornadas de remate se realizarán de manera virtual entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Para participar, los interesados deberán ingresar al sitio web de Aduanas (AQUÍ), actualizar su perfil con ClaveÚnica y pagar una garantía equivalente al 20% del valor mínimo del lote seleccionado. El plazo para realizar este trámite vence a las 08:00 horas del domingo 28 de junio.

Al respecto, el director regional de Aduanas de Valparaíso, Braulio Cubillos Segovia, llamó a revisar previamente el catálogo y cumplir con los requisitos establecidos.

Además, la plataforma cuenta con un “martillero virtual”, sistema que extiende automáticamente el tiempo de la puja cuando se reciben ofertas durante los últimos segundos del remate.