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Padres en quiebra: el impacto familiar del sobreendeudamiento

A propósito del Día del Padre, un estudio elaborado por DefensaDeudores.cl y Unholster reveló que seis de cada diez padres que quiebran tienen entre 30 y 44 años.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / seksan Mongkhonkhamsao

El Día del Padre suele asociarse a celebraciones, regalos y reuniones familiares. Pero detrás de esa imagen también existe una realidad menos visible: muchos padres enfrentan una fuerte presión económica para sostener sus hogares en medio del alza del costo de la vida; arriendos, educación, salud, transporte y deudas que se acumulan mes a mes.

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de DefensaDeudores.cl, explicó que la quiebra de padres en Chile no solo debe entenderse como un problema financiero individual, sino también como un fenómeno familiar y social.

El tema fue abordado a partir de un estudio elaborado por DefensaDeudores.cl y Unholster, que analizó liquidaciones voluntarias y simplificadas entre enero de 2025 y marzo de 2026. De 856 causas de personas naturales, se identificaron 416 hombres y de ellos 280 fueron reconocidos como padres.

Padres en edad laboral y alta carga familiar

Uno de los principales datos del estudio es que el 63% de los padres en quiebra tiene entre 30 y 44 años. Es decir, seis de cada diez están en una etapa de alta actividad laboral, pero también de mayores responsabilidades familiares.

Ibáñez agregó que esta situación suele estar vinculada a gastos permanentes y crecientes: hijos, educación, salud, arriendo, transporte y créditos. Según el estudio, el 60,7% de los padres analizados son solteros, lo que puede significar menor red económica o ausencia de un ingreso complementario dentro del hogar.

“Cuando no existe una red de apoyo familiar, faltan ingresos complementarios y además hay que repartir el presupuesto entre más de un hogar, el riesgo de caer en una situación de quiebra aumenta considerablemente.”, señaló Ibáñez.

Sin bienes y con deudas difíciles de sostener

Otro punto que llamó la atención es la baja presencia de patrimonio. El 95,7% de los padres en quiebra arrienda o vive como allegado y el 53,9% no registra vehículos a su nombre. Para Ibáñez, esto muestra una realidad preocupante: padres en edad productiva que llegan a la insolvencia sin bienes relevantes que les permitan responder frente a sus obligaciones.

Qué hacer antes de perder el control

La Ley 20.720 contempla herramientas como la renegociación administrativa y la liquidación voluntaria. Sin embargo, antes de tomar una decisión apresurada, es clave ordenar la situación: saber cuánto se debe, a quién, qué deudas están vencidas, si existen juicios y cuánto se puede pagar realmente.Lo primero es asumir la situación de sobreendeudamiento como algo que le puede pasar a cualquiera. Esto no distingue clase social”, cerró el especialista.

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