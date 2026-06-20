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Subsecretario de la Niñez por búsqueda de niños haitianos: “Espero que de aquí al lunes podamos completar la lista”

Asimismo, Marcelo Sánchez afirmó que “hasta el momento no hemos visto ninguna denuncia por presunta desgracia”

Ruth Cárcamo

FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, se refirió a la indagatoria que busca dar con el paradero de los 64 niños haitianos no localizados que dio cuenta un pre-informe de la Contraloría.

Cabe recordar que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, informaron este viernes que 33 de los menores ya han sido encontrados.

Esta mañana, el subsecretario adelantó que “durante el fin de semana la PDI va a seguir con el rastreo para ubicar a los 31 niños que todavía están pendientes”, en entrevista con T13.

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“Es muy probable que también puedan acceder (la PDI) a las viviendas con niños. (...) Hay una condición de mucha movilidad, también salen a trabajar, etc., y los niños están escolarizados, entonces en la tarde los podrían ubicar”, añadió.

“No ha habido una denuncia de presunta desgracia”

“Espero que de aquí al lunes podamos completar la lista, pero todo eso depende de investigaciones y del cruce de información que le hemos proporcionado”, dijo Marcelo Sánchez.

Asimismo, explicó que el cruce de datos puede presentar “grietas” entre los diferentes organismos encargados de las visas de reunificación familiar: “La interoperabilidad de estos sistemas no solo afecta este caso, también afecta respecto de la protección de la niñez. Cuando llegamos en marzo, la primera necesidad era llenar esa grieta, por eso impulsamos el protocolo”.

Finalmente, el subsecretario afirmó respecto a los menores que “no ha habido una denuncia de presunta desgracia, como ya lo decían las comunidades haitianas. Hasta el momento no hemos visto ninguna denuncia por presunta desgracia o niños desaparecidos que las mismas comunidades tengan en conocimiento”.

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