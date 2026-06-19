Países Bajos - Suecia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La fiebre mundialera no se detiene y ya estamos en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En el marco del Grupo F, Países Bajos enfrentará a Suecia con el objetivo de acercarse a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

En la primera fecha, los neerlandeses empataron 2 a 2 ante Japón en un emocionante duelo. Por su parte, los suecos golearon por 5 a 1 a Túnez y se encuentran bien encaminados para avanzar de fase.

El equipo dirigido por Ronald Koeman tiene ganar si o si para llegar con claras chances de seguir con la ilusión en el Mundial. Mientras que el elenco de Graham Potter solo necesita sumar tres puntos para asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

¿A qué hora es el partido entre Países Bajos y Suecia por el Mundial 2026?

Este decisivo encuentro se disputará el sábado 20 de junio a las 13:00 horas de Chile. El partido se jugará en el Estadio Houston, Estados Unidos.

El duelo será dirigido por Michael Oliver, árbitro inglés con mucha experiencia internacional en Champions League, Premier League, entre otros campeonatos.

¿Dónde se podrá ver por TV el partido entre Países Bajos y Suecia por el Mundial 2026?

El encuentro no estará disponible a través de televisión abierta en Chile. Como opción de pago, se podrá ver en DSports, canal exclusivo para clientes de Directv.

En cambio, en las plataformas de streaming estará disponible en DGO y Paramount+.