“Mi familia es un pilar fundamental en mi carrera deportiva y todo esto ha sido un proceso de esfuerzo que hemos vivido juntos”

El Copec RallyMobil está viviendo su cuarta fecha de la temporada 2026 en las comunas de Nacimiento y Negrete, en la región del Biobío.

Augusto Braun es uno de los 41 pilotos que compiten este fin de semana en el sur de Chile.

Durante su estadía en el parque de asistencia, Braun se muestra feliz junto a su equipo. Y es que esta es su primera temporada completa al volante de un auto de rally, luego de desempeñarse durante 12 años como navegante.

“Estoy disfrutando lo que más me gusta, estoy cumpliendo un sueño. Desde muy chico estoy metido en este mundo y siempre tuve el hambre y la ambición de poder llegar a ser piloto”, comentó Augusto Braun en conversación con ADN.cl.

- Habló de estar cumpliendo su sueño...

- Sí, desde los 16 trabajaba como cronometrista. Corrí 12 años como navegante y gracias a la familia Domke y la familia Palma se me dio la oportunidad de manejar autos de rally y pude conocer a mi partner Marcelo (Saleh), quien se motivó y compró el auto para que yo pudiera correr junto a él.

- ¿Cómo fue ese salto de navegante a piloto?

- La verdad a lágrima tendida porque vengo de los 10 años persiguiendo los autos de carrera. En mi familia había autos a los que yo no podía acceder y eso fue de muy chico lo que más me motivó. Hoy tengo 31 años y son 21 años persiguiendo este sueño y cuando me subo a competir, todavía no lo creo.

- Habló de su familia y se da la casualidad de que su hermana (Josefa Braun) sea la piloto del auto de seguridad 0. ¿Cómo es su relación como hermanos?

- Es bien lindo, la verdad. Si hay algo que pueda fortalecer tu vínculo familiar, es cumplir tu sueño junto con tu hermana, ya que este también es su sueño. Imagínate que llego al final de un tramo y ella me está esperando súper preocupada, sigue mi carrera por los GPS y siempre está vigilando que todo esté bien.

- Hace su trabajo como hermana mayor y como auto de seguridad...

- ¡Sí! (ríe) Ella cuida al público asistente y, además, a mí también.

- ¿Ella también le informa a su familia sobre cómo está usted?

- Sí, de hecho yo durante los días de carrera no contesto mucho el celular, trato de no hacerlo para no ver los tiempos. Lamentablemente tampoco me comunico mucho con mi señora y con mi hija, entonces ella le va contando todo permanentemente a Ema, que es mi hija, y a Emmy, que es mi señora. La verdad es que mi hija está todo el día pendiente del rally, entonces el amor está creciendo en familia hacia el automovilismo.

- ¿Qué le comentó su señora por estar cumpliendo este sueño?

- Ella está junto a mí desde los 19 y la verdad es que ha sido un pilar fundamental. Yo tuve que trabajar, como todos los chilenos, para pagarme la universidad y todas las cosas, entonces llegar acá nunca fue fácil. Nunca ha sido fácil y creo que comparte la felicidad conmigo porque vio todo el trabajo que yo he hecho para poder estar acá.

- Mencionó que su hija está pendiente del rally, ¿qué le dice ella?

- Ella cada vez que la subo al auto de rally grita como loca, dice que es lo que más le gusta en la vida, que no quiere hacer nunca más ballet, que ella quiere dedicarse a esto (ríe). La traje al Mundial y ahí le despertó todo, ahí le nació el hambre por este deporte y el automovilismo. Ella ahora tiene 9 años y ha sido todo un proceso de esfuerzo que hemos vivido todos juntos, así que eso me llena de gratitud.

- ¿Y qué dice sobre su tía que también cumple un rol importante con la seguridad del rally?

- Ella quiere ser parte de la caravana del rally, tiene pósters, puzzles de mi hermana, tiene de todo pegado en su pieza, es una fanática más de la Josefa, es como cualquier otro niño, está brillando en sus ojos cuando nos ve, uno puede ver en su cara el hambre de poder estar aquí con nosotros algún día. Eso me llena de felicidad y creo que a cualquier padre lo haría. Yo siempre la voy a apoyar en todo lo que ella se proponga.