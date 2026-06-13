Deudas hospitalarias pueden ser condonadas por Fonasa: revisa quiénes pueden acceder y cómo hacer la solicitud

Miles de usuarios de Fonasa que mantienen deudas por atenciones realizadas en hospitales o centros de salud públicos podrían acceder a un proceso de rebaja o eliminación de estos montos a través de un mecanismo habilitado por el seguro estatal.

La medida está dirigida a personas que aún registran saldos pendientes por prestaciones otorgadas en la red pública de salud antes de la entrada en vigencia del Copago Cero, política implementada en septiembre de 2022.

Desde entonces, los usuarios de los tramos A, B, C y D dejaron de generar cobros por estas prestaciones, aunque quienes mantenían deudas anteriores aún pueden solicitar su revisión.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben registrar una deuda asociada a atenciones realizadas exclusivamente en hospitales, consultorios u otros establecimientos de la red pública.

Además, es requisito contar con inscripción vigente en el Registro Social de Hogares (RSH), ya que la situación socioeconómica será uno de los factores considerados.

Cómo realizar la solicitud

La postulación puede efectuarse a través de la sucursal virtual de Fonasa utilizando Clave Única (AQUÍ). Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben revisar la sección “Mi AUGE/GES”, donde el sistema informará si existen deudas susceptibles de ser evaluadas. Posteriormente, se debe completar la información requerida y enviar la solicitud para que sea analizada por el organismo.

Según informó Fonasa, la respuesta será entregada mediante correo electrónico y el proceso puede tardar hasta 30 días hábiles.