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VIDEOS. Denis Undav rescata a Alemania y la instala en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El delantero del Stuttgart fue el héroe teutón con un doblete con que pudieron remontar ante Costa de Marfil.

Carlos Madariaga

Denis Undav rescata a Alemania y la instala en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Denis Undav rescata a Alemania y la instala en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / Ezra Shaw - FIFA

En un intenso y muy entretenido encuentro en Toronto, Alemania sufrió para mantener el tranco en el Mundial 2026, sumando una sufrida victoria ante Costa de Marfil.

El elenco teutón venía de golear a Curazao, pero se encontró con un conjunto africano que se mostró dispuesto a un despliegue físico que le permitió complicar a los europeos.

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Fue así como, en virtud de los desbordes de un muy interesante Yan Diomandé, los “Elefantes” llegaron a presionar a la zaga germana al punto de abrir la cuenta, cosa que sus rivales no pudieron concretar cuando al minuto 20 se anuló el gol de Pavlovic por falta sobre el portero Fofana.

Al contrario, Franck Kessié capturó un rebote de Neuer al minuto 30 para el 1-0 de Costa de Marfil.

Alemania tuvo algunos intentos con la acción de Kai Havertz, pero Costa de Marfil también pudo ampliar la diferencia con contragolpes de Amad Diallo.

Fue así como, en los intentos del DT Nagelsmann por revertir la situación, un movimiento fue clave: el ingreso de Denis Undav, quien venía de anotar un doblete ante Curazao.

Al minuto 68, el delantero del Sttutgart arremetió en área chica para igualar el marcador.

Costa de Marfil intentó plasmar un mayor volumen físico y Adingra tuvo una chance inmejorable en los 87 minutos.

A eso se sumaron otros arrestos individuales que no fueron lo suficientemente profundos para llegar a la portería de Neuer y, de tanto perdonar, los alemanes terminaron llevándose el 2-1 a favor con Undav aprovechando un pase preciso de Nmecha en el cuarto minuto de descuento.

Con este resultado, Alemania abrochó su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que los africanos quedarán al pendiente de su choque el jueves 25, ante Curazao, para ver si pueden aborchar su paso a los octavos de final.

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